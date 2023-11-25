Артюхин уверен, что Кучеров нацелился на личные достижения и рекорды в этом сезоне

Бывший игрок сборной России Евгений Артюхин оценил результативность форварда «Тампы» Никиты Кучерова в этом сезоне.

«В этом году Никита молодец, здорово начал чемпионат. С первых матчей стал забивать, набирать очки. Видно, что он хорошо подготовился летом. Раньше у него были травмы, он смог долечиться. С начала сезона задал высокую планку и дал всем понять, что выходит на прежние свои позиции. Уверен, что в этом сезоне Кучеров нацелился на какие-то личные достижения и рекорды», — приводит «РБ Спорт» слова Артюхина.

Также он ответил на вопрос, может ли Кучеров по итогам сезона выиграть гонку бомбардиров НХЛ.

«Конкуренция сумасшедшая. В НХЛ много талантливых ребят, поэтому это будет тяжело. Но все в его руках. У него есть талант и все остальное, что нужно, чтобы участвовать в этой гонке и выиграть ее», — добавил специалист.

В матче против «Каролины» (8:2), который прошел 25 ноября, россиянин набрал 6 (2+4) очков. Всего на счету 30-летнего Кучерова 15 заброшенных шайб и 20 результативных передач в 20 проведенных играх этого сезона.