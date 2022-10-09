«Колорадо» выставило нападающего Мальцева на драфт отказов

«Колорадо» выставило российского нападающего Михаила Мальцева на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон.

Этим летом форвард на год продлил контракт с «Колорадо». Согласно CapFriendly, зарплата 24-летнего форварда составляет 800 тысяч долларов за сезон.

В прошедшем сезоне нападающий провел 18 матчей за «Колорадо» в НХЛ, не отметившись результативными действиями. За фарм-клуб «Эвеланш» Мальцев провел 56 встреч и набрал 48 (17+31) очков.

Напомним, что «Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли.