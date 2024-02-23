«Аризона» выставила Ружичку на драфт отказов из-за скандального видео

Форвард «Аризоны» Адам Ружичка был выставлен клубом на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает журналист Крис Джонстон.

Ранее 24-летний хоккеист опубликовал в своих соцсетях видео с белым порошком и банковской картой, но вскоре удалил его.

Ружичка стал игроком «Аризоны» в конце января 2024 года после того, как на драфт отказов его выставил «Калгари». Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ форвард сыграл 42 матча и набрал 9 (3+6) очков.