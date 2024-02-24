Нападающий «Коламбуса» Воронков забросил 15-ю шайбу в сезоне, Марченко и Проворов — в ассистентах

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Россиянин отличился в середине первого периода, реализовав большинство. Два других российских хоккеиста — защитник Иван Проворов и форвард Кирилл Марченко — приняли участие в атаке и записали на свой счет по одной результативной передаче.

Воронков забросил 15-ю шайбу в сезоне-2023/24, который является для него дебютным в НХЛ. Всего у 23-летнего хоккеиста 28 (15+13) очков в 50 матчах нынешнего регулярного чемпионата.