Форвард «Аризоны» Ружичка выложил и удалил видео с белым порошком

Форвард «Аризоны» Адам Ружичка опубликовал в своих соцсетях видео с белым порошком на тарелке.

Также на видео попала банковская карта и пустая пивная бутылка. Спустя некоторое время 24-летний словак удалил видео из соцсетей.

В текущем сезоне Ружичка выступал также за «Калгари». В 42 матчах НХЛ он набрал 9 (3+6) очков.