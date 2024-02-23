«Эдмонтон» на своем поле сыграет против «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 24 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, провинция Альберта, Канада. Начало — в 05.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Эдмонтон» — «Миннесота» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Миннесота» занимает сейчас 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 58 баллов. «Эдмонтон» идет на 6-й строчке «Запада», имея в своем активе 68 очков. «Миннесота» занимает сейчас 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 58 баллов. «Эдмонтон» идет на 6-й строчке «Запада», имея в своем активе 68 очков.