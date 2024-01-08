«Аризона» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде одержал победу над «Аризоной» — 6:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Голом за гостей отметился российский нападающий Владислав Наместников. Также за «Виннипег» отличились Николай Элерс, Коул Перфетти, Марк Шайфли (дубль) и Адам Лаури. Шайбы хозяев на счету Ника Шмальца и Дилана Гюнтера.

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