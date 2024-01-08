Подколзин оформил дубль и стал первой звездой матча за фарм-клуб «Ванкувера»

«Абботсфорд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в серии буллитов «Коачеллу» со счетом 6:5.

В составе фарм-клуба «Ванкувера» форвард Василий Подколзин оформил дубль и реализовал победный буллит, став первой звездой встречи.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 24 матча в АХЛ, в которых набрал 18 (10+8) очков.