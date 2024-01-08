Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть" Аризону
«Виннипег» на выезде одержал победу над «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
Голом за гостей отметился российский нападающий Владислав Наместников. Также за «Виннипег» отличились Николай Элерс, Коул Перфетти, Марк Шайфли (дубль) и Адам Лаури.
Шайбы хозяев на счету Ника Шмальца и Дилана Гюнтера.
«Виннипег» (56 очков) после 39 матчей лидирует в Западной конференции НХЛ. Команда одержала шестую победу подряд.
«Аризона» (40) после 38 игр идет на 11-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Виннипег» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
Голы: Наместников — 5, 17:16 — 0:1. Элерс — 14 (Самберг, Шмидт), 23:53 — 0:2. Шмальц — 12 (Келлер, Дермотт), 28:10 — 1:2. Перфетти — 12, 34:04 — 1:3. Шайфли — 13 (Элерс), 45:11 — 1:4. Гюнтер — 1, 52:33 — 2:4. Шайфли — 14 (п.в., Виларди), 58:08 — 2:5. Лаури — 8 (Нидеррайтер, Эпплтон), 59:11 — 2:6.
Вратари: Веймелка (57:37 — 58:08) — Хеллибак (33:31 — 34:04).
Штраф: 13 — 9.
Броски: 17 (4+5+8) — 36 (14+12+10).
Наши: — - Наместников (14.44/1/0).
8 января. Темпе. Mullett Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|38
|26
|12
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|39
|18
|21
|46
|4
|Филадельфия
|39
|20
|19
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|38
|19
|19
|42
|8
|Коламбус
|41
|13
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|24
|14
|54
|2
|Флорида
|39
|25
|14
|52
|3
|Торонто
|37
|20
|17
|47
|4
|Тампа-Бэй
|41
|19
|22
|43
|5
|Детройт
|39
|19
|20
|42
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|40
|17
|23
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|26
|13
|56
|2
|Колорадо
|40
|25
|15
|53
|3
|Даллас
|38
|22
|16
|49
|4
|Нэшвилл
|40
|22
|18
|45
|5
|Сент-Луис
|38
|20
|18
|41
|6
|Аризона
|38
|19
|19
|40
|7
|Миннесота
|38
|17
|21
|38
|8
|Чикаго
|40
|12
|28
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|39
|25
|14
|53
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|36
|20
|16
|46
|4
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|5
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|6
|Калгари
|40
|17
|23
|39
|7
|Анахайм
|38
|13
|25
|27
|8
|Сан-Хосе
|40
|9
|31
|21
|8.01
|03:00
|
Аризона – Виннипег
|2 : 6
|8.01
|04:00
|
Анахайм – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|40
|65
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|38
|55
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|36
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|28
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|39
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41