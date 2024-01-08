«Детройт» на выезде обыграл «Анахайм»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Анахайм» со счетом 3:2.

В составе «Ред Уингз» отличились Дилан Ларкин, Джо Велено и Майкл Расмуссен. У «Дакс» голы на счету Тревора Зеграса.

После этого матча «Детройт» с 44 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Анахайм» с 27 очками — на 14-й строчке «Запада».