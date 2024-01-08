Грошев забросил девятую шайбу за фарм-клуб «Тампы»

«Сиракьюз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Торонто» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Тампы» форвард Максим Грошев забросил шайбу.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 33 матча в АХЛ, в которых набрал 18 (9+9) очков.