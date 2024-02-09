«Аризона» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

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«Вегас» на выезде победил «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» занимает 4-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 68 очками в 52 матчах.

«Аризона» идет на 12-й строчке с 49 очками в 49 играх.

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