Купер: «Я разочарован тем, какой «Тампа» вернулась после паузы»
Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (2:6).
«Это разочаровывает. Не знаю, как еще... есть ли другое слово, кроме этого? Давайте будем честными. Мы не играли идеально в первом периоде, что, конечно, расстраивает. В конце концов, во втором периоде был счет 2:3. Мы попали в штангу, навалились на них. Могло быть 3:3, а стало 2:4, и после этого все пошло по накатанной», — приводит слова Купера сайт НХЛ.
Также тренер отметил, что игроки «Тампы» выглядят плохо после паузы на Матч звезд.
«Я разочарован тем, какими мы вышли после этой паузы на Матч звезд НХЛ. Казалось, что у нас будет немного больше сил, однако все наоборот — мы выглядим медленнее. Очевидно, команда не в форме, будто позади 10 дней отпуска», — цитирует Купера изданию Tampa Bay Times.
«Тампа» занимает седьмое место в турнирной таблице «Запада», набрав 59 очков в 52 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|51
|32
|19
|67
|2
|Каролина
|50
|29
|21
|63
|3
|Филадельфия
|52
|27
|25
|60
|4
|Айлендерс
|51
|22
|29
|56
|5
|Питтсбург
|47
|23
|24
|53
|6
|Нью-Джерси
|49
|25
|24
|53
|7
|Вашингтон
|49
|22
|27
|51
|8
|Коламбус
|50
|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|32
|19
|73
|2
|Флорида
|51
|32
|19
|68
|3
|Торонто
|49
|26
|23
|60
|4
|Тампа-Бэй
|52
|27
|25
|59
|5
|Детройт
|50
|26
|24
|58
|6
|Монреаль
|50
|21
|29
|50
|7
|Баффало
|50
|22
|28
|48
|8
|Оттава
|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|31
|20
|68
|2
|Колорадо
|52
|32
|20
|68
|3
|Виннипег
|49
|30
|19
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Аризона
|49
|23
|26
|49
|7
|Миннесота
|50
|22
|28
|49
|8
|Чикаго
|51
|14
|37
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|51
|34
|17
|73
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|59
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|53
|6
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|9.02
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|5 : 2
|9.02
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|4 : 2
|9.02
|03:00
|
Бостон – Ванкувер
|4 : 0
|9.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Калгари
|3 : 5
|9.02
|03:00
|
Филадельфия – Виннипег
|4 : 1
|9.02
|04:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|6 : 2
|9.02
|05:00
|
Аризона – Вегас
|2 : 3
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|51
|87
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|52
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|75
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|41
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|51
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|19
|1.89