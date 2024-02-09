Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:00

Купер: «Я разочарован тем, какой «Тампа» вернулась после паузы»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (2:6).

«Это разочаровывает. Не знаю, как еще... есть ли другое слово, кроме этого? Давайте будем честными. Мы не играли идеально в первом периоде, что, конечно, расстраивает. В конце концов, во втором периоде был счет 2:3. Мы попали в штангу, навалились на них. Могло быть 3:3, а стало 2:4, и после этого все пошло по накатанной», — приводит слова Купера сайт НХЛ.

Также тренер отметил, что игроки «Тампы» выглядят плохо после паузы на Матч звезд.

«Я разочарован тем, какими мы вышли после этой паузы на Матч звезд НХЛ. Казалось, что у нас будет немного больше сил, однако все наоборот — мы выглядим медленнее. Очевидно, команда не в форме, будто позади 10 дней отпуска», — цитирует Купера изданию Tampa Bay Times.

«Тампа» занимает седьмое место в турнирной таблице «Запада», набрав 59 очков в 52 матчах.

ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер
0
Читайте также
Боец поп-ММА Ершов устроил драку на съемках нового шоу Ольги Бузовой
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой
Опубликована полная версия интервью Путина Карлсону на русском языке
Упавший на пути станции «Арбатская» метро Москвы погиб
СМИ сообщили о встрече Карлсона со Сноуденом в Москве
Путин ответил на вопрос Карлсона о достижении целей СВО
Популярное видео
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Кучеров vs Маккиннон, что с Ничушкиным, суперскандал в Канаде
«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аризона» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

Кузьменко повторил достижение Макарова в составе «Калгари»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 51 32 19 67
2 Каролина 50 29 21 63
3 Филадельфия 52 27 25 60
4 Айлендерс 51 22 29 56
5 Питтсбург 47 23 24 53
6 Нью-Джерси 49 25 24 53
7 Вашингтон 49 22 27 51
8 Коламбус 50 16 34 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 32 19 73
2 Флорида 51 32 19 68
3 Торонто 49 26 23 60
4 Тампа-Бэй 52 27 25 59
5 Детройт 50 26 24 58
6 Монреаль 50 21 29 50
7 Баффало 50 22 28 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 31 20 68
2 Колорадо 52 32 20 68
3 Виннипег 49 30 19 65
4 Сент-Луис 49 26 23 54
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Аризона 49 23 26 49
7 Миннесота 50 22 28 49
8 Чикаго 51 14 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 51 34 17 73
2 Вегас 52 31 21 68
3 Эдмонтон 46 29 17 59
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Калгари 51 24 27 53
6 Сиэтл 50 21 29 52
7 Анахайм 50 18 32 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
Результаты / календарь
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
9.02 03:00
Каролина – Колорадо
 5 : 2
9.02 03:00
Флорида – Вашингтон
 4 : 2
9.02 03:00
Бостон – Ванкувер
 4 : 0
9.02 03:00
Нью-Джерси – Калгари
 3 : 5
9.02 03:00
Филадельфия – Виннипег
 4 : 1
9.02 04:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 6 : 2
9.02 05:00
Аризона – Вегас
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 87
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 52 85
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 75
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 41
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 51 38
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 19 1.89
Новости
RSS RSS
Все новости