Купер: «Я разочарован тем, какой «Тампа» вернулась после паузы»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (2:6).

«Это разочаровывает. Не знаю, как еще... есть ли другое слово, кроме этого? Давайте будем честными. Мы не играли идеально в первом периоде, что, конечно, расстраивает. В конце концов, во втором периоде был счет 2:3. Мы попали в штангу, навалились на них. Могло быть 3:3, а стало 2:4, и после этого все пошло по накатанной», — приводит слова Купера сайт НХЛ.

Также тренер отметил, что игроки «Тампы» выглядят плохо после паузы на Матч звезд.

«Я разочарован тем, какими мы вышли после этой паузы на Матч звезд НХЛ. Казалось, что у нас будет немного больше сил, однако все наоборот — мы выглядим медленнее. Очевидно, команда не в форме, будто позади 10 дней отпуска», — цитирует Купера изданию Tampa Bay Times.

«Тампа» занимает седьмое место в турнирной таблице «Запада», набрав 59 очков в 52 матчах.