«Ванкувер» в овертайме обыграл «Аризону», Гарлэнд оформил хет-трик
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Аризону» со счетом 5:4.
В составе «Кэнакс» хет-трик оформил Конор Гарлэнд, еще по голу забили Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер. У «Койотс» дубль оформил Лиэм О'Брайен, еще по шайбе забросили Трэвис Бойд и Ник Шмалц.
По итогам регулярного чемпионата «Ванкувер» с 83 очками занял 11-е место в Западной конференции, «Аризона» с 70 очками — на 13-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ (2:4, 1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Петтерссон — 39 (Хьюз, Берроуз), 3:53 — 0:1. О`Брайен — 2 (Кессельринг, Макбэйн), 5:08 — 1:1. Гарлэнд — 15 (бол., Бовилье, Кузьменко), 8:03 — 1:2. Миллер — 32 (бол., Хьюз, Ди Джузеппе), 12:21 — 1:3. Гарлэнд — 16 (Берроуз, Кузьменко), 14:16 — 1:4. Бойд — 15 (Келлер, Шмальц), 19:53 — 2:4. О`Брайен — 3 (Кессельринг), 29:54 — 3:4. Шмальц — 22 (Седерстрем, Маччелли), 56:40 — 4:4. Гарлэнд — 17 (Миллер, Хьюз), 61:19 — 4:5.
Вратари: Веймелка — Делиа.
Штраф: 15 — 13.
Броски: 28 (8+9+10+1) — 24 (16+1+6+1).
Наши: — - Кузьменко (16.39/1/+1).
14 апреля. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.
|14.04
|02:00
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Монреаль – Бостон
|4 : 5
|14.04
|02:00
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Флорида – Каролина
|4 : 6
|14.04
|02:00
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Коламбус – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.04
|02:00
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Рейнджерс – Торонто
|2 : 3
|14.04
|02:00
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Баффало – Оттава
|4 : 3 ОТ
|14.04
|02:00
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Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|14.04
|02:00
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Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 0
|14.04
|03:00
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Нэшвилл – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|14.04
|03:30
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Даллас – Сент-Луис
|1 : 0
|14.04
|03:30
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Чикаго – Филадельфия
|4 : 5 ОТ
|14.04
|04:00
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Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 2
|14.04
|04:00
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Колорадо – Виннипег
|4 : 2
|14.04
|05:00
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Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 5
|14.04
|05:00
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Сиэтл – Вегас
|- : -
|14.04
|05:00
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Аризона – Ванкувер
|4 : 5 ОТ