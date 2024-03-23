«Аризона» в овертайме обыграла «Сиэтл»

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«Аризона» переиграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Кракен» потерпели седьмое поражение подрял.

На 8-й минуте третьего периода защитник гостей Райкер Эванс открыл счет. В конце встречиКлэйтон Келлер сравнял счет. Победную шайбу в овертайме забросил Дилан Гюнтер.

«Сиэтл» с 69 очками занимает 12-е место в Западной конференции, опережая «Аризону» на 6 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сиэтл» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Эванс — 1 (Маккэн, Шварц), 47:40 — 0:1. Келлер — 29 (Бьюгстад, Шмальц), 58:52 — 1:1. Гюнтер — 11 (Кули), 64:12 — 2:1.

Вратари: Веймелка (58:20 — 58:30, 58:47 — 58:52, 64:12) — Даккорд (64:12).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 26 (11+7+6+2) — 28 (10+10+6+2).

23 марта. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.