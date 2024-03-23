Маккиннон вышел на второе место по продолжительности домашней очковой серии в истории НХЛ

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (6:1).

Как сообщает сайт лиги, Маккиннон продлил свою домашнюю очковую серию до 33 игр. Он превзошел Ги Лефлера (32 матча в сезоне-1978/79) и занял второе место по этому показателю в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 40 матчей в сезоне-1988/89.

В текущем сезоне на счету 28-летнего Маккиннона 119 (43+76) очков в 70 матчах за «Колорадо».