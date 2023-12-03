«Аризона» победила «Сент-Луис» и продлила победную серию
«Аризона» переиграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Койотс» одержали четвертую победу подряд.
Российские игроки «Блюз» Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Никита Александров результативными действиями не отметились.
«Аризона» набрала 26 очков и поднялась на 7-е место в Западаной конференции. «Сент-Луис» идет на 8-й строчке — 25 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Сент-Луис» — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
Голы: Карконе — 11 (Керфут), 0:40 — 1:0. Шмальц — 7 (бол., Керфут, Келлер), 15:49 — 2:0. Маччелли — 5 (Крауз, Кессельринг), 19:22 — 3:0. Саад — 5 (Сундквист, Ледди), 49:35 — 3:1. Керфут — 2 (п.в., Крауз), 58:45 — 4:1.
Вратари: Ингрэм — Хофер (56:02 — 58:45).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (9+7+6) — 32 (3+15+14).
Наши: — - Александров (8.23/0/0), Бучневич (19.54/0/-2), Торопченко (9.36/1/0).
3 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|22
|17
|5
|35
|2
|Каролина
|23
|14
|9
|29
|3
|Вашингтон
|20
|12
|8
|26
|4
|Айлендерс
|23
|10
|13
|26
|5
|Филадельфия
|24
|12
|12
|26
|6
|Питтсбург
|23
|11
|12
|24
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|25
|8
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|16
|7
|35
|2
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|3
|Детройт
|23
|13
|10
|29
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|25
|10
|15
|25
|6
|Монреаль
|24
|10
|14
|23
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|22
|8
|Оттава
|19
|9
|10
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|22
|15
|7
|31
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|31
|3
|Виннипег
|23
|13
|10
|28
|4
|Аризона
|23
|12
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|23
|12
|11
|25
|6
|Нэшвилл
|23
|11
|12
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|22
|7
|15
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|34
|2
|Ванкувер
|24
|15
|9
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|5
|Сиэтл
|25
|8
|17
|22
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|23
|9
|14
|18
|8
|Сан-Хосе
|24
|6
|18
|14
|3.12
|00:30
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|3 : 4
|3.12
|02:00
|
Флорида – Айлендерс
|3 : 4
|3.12
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|3 : 4 Б
|3.12
|03:00
|
Торонто – Бостон
|3 : 4 ОТ
|3.12
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|2 : 0
|3.12
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|4 : 5 ОТ
|3.12
|03:00
|
Каролина – Баффало
|6 : 2
|3.12
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|4 : 1
|3.12
|06:00
|
Вегас – Вашингтон
|- : -
|3.12
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|3.12
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|- : -
|3.12
|22:00
|
Миннесота – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|24
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|23
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|24
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|24
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|22
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87