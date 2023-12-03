Панарин ударил по лицу защитника «Нэшвилла» Фаббро

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в стычке в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:3).

В концовке второго периода во время потасовки на льду, россиянин ударил по лицу защитника «Предаторз» Данте Фаббро. После пары взаимных ударов судьи сразу разняли хоккеистов, предотвратив драку.

После матча «Рейнджерс» лидируют в турнирной таблице Восточной конференции — 35 очков. «Нэшвилл» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 22 очка.