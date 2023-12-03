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Сегодня, 08:15

Кузнецов схватил Маршессо за шею и бросил через себя в матче «Вегас» — «Вашингтон»

Руслан Минаев
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал силовой прием в матче с «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин в борьбе за позицию схватил за шею форварда «Голден Найтс» Джонатана Маршессо и бросил канадца через себя.

За эти действия Кузнецов получил двухминутный штраф за грубость.

Команды играют третий период — «Вегас» побеждает «Вашингтон» со счетом 3:0.

Джонатан Маршессо
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Даллас» разгромил «Тампу-Бэй», «Вегас» — «Вашингтон». Расписание матчей 2 и 3 декабря
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 22 17 5 35
2 Каролина 23 14 9 29
3 Вашингтон 20 12 8 26
4 Айлендерс 23 10 13 26
5 Филадельфия 24 12 12 26
6 Питтсбург 23 11 12 24
7 Нью-Джерси 22 11 11 23
8 Коламбус 25 8 17 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 23 16 7 35
2 Флорида 24 14 10 30
3 Детройт 23 13 10 29
4 Торонто 22 12 10 28
5 Тампа-Бэй 25 10 15 25
6 Монреаль 24 10 14 23
7 Баффало 24 10 14 22
8 Оттава 19 9 10 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 22 15 7 31
2 Даллас 22 14 8 31
3 Виннипег 23 13 10 28
4 Аризона 23 12 11 26
5 Сент-Луис 23 12 11 25
6 Нэшвилл 23 11 12 22
7 Миннесота 21 7 14 18
8 Чикаго 22 7 15 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 15 9 34
2 Ванкувер 24 15 9 31
3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
4 Калгари 23 10 13 23
5 Сиэтл 25 8 17 22
6 Эдмонтон 22 9 13 19
7 Анахайм 23 9 14 18
8 Сан-Хосе 24 6 18 14
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30.11
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6.12
7.12
8.12
3.12 00:30
Нэшвилл – Рейнджерс
3 : 4
3.12 02:00
Флорида – Айлендерс
3 : 4
3.12 03:00
Питтсбург – Филадельфия
 3 : 4 Б
3.12 03:00
Торонто – Бостон
 3 : 4 ОТ
3.12 03:00
Оттава – Сиэтл
 2 : 0
3.12 03:00
Монреаль – Детройт
 4 : 5 ОТ
3.12 03:00
Каролина – Баффало
 6 : 2
3.12 05:00
Аризона – Сент-Луис
 4 : 1
3.12 06:00
Вегас – Вашингтон
 - : -
3.12 06:00
Калгари – Ванкувер
 - : -
3.12 06:00
Анахайм – Колорадо
 - : -
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 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 24 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 23 36
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 24 36
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 24 17
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 24 16
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 22 16
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 4 1.26
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

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