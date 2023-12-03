Кузнецов схватил Маршессо за шею и бросил через себя в матче «Вегас» — «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал силовой прием в матче с «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин в борьбе за позицию схватил за шею форварда «Голден Найтс» Джонатана Маршессо и бросил канадца через себя.

За эти действия Кузнецов получил двухминутный штраф за грубость.

Команды играют третий период — «Вегас» побеждает «Вашингтон» со счетом 3:0.