«Аризона» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» обыграла «Сан-Хосе» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Аризона» прервала серию из четырех поражений и занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 30 очками в 29 матчах.

«Сан-Хосе» идет на 14-й строчке с 21 очком в 30 играх.