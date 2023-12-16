«Вегас» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

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«Вегас» дома проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» прервал 4-матчевую победную серию. «Голден Найтс» с 45 очками продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

«Баффало» набрал 29 очков и поднялся на 13-ю строчку в таблице «Востока».