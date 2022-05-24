«Аризона» продлила контракт с голкипером Просветовым

«Аризона» продлила контракт с российским голкипером Иваном Просветовым. Соглашение рассчитано на один год, информирует журналист Давид Паньотта.

Россиянин играет в США с 2016 года, на драфте НХЛ-2018 он был выбран «Аризоной» под 114-м номером. На его счету в общей сложности шесть матчей в НХЛ.

Летом 23-летний голкипер мог получить статус ограниченно свободного агента.

Ранее Просветов рассказывал, что у него было предложение от ЦСКА, но он решил остаться в Северной Америке.