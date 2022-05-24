«Флорида» не планирует предлагать новый контракт Клоду Жиру

«Флорида» не планирует предлагать новый контракт нападающему Клоду Жиру, сообщает ESPN.

Летом 34-летний канадец должен выйти на рынок свободных агентов. По данным источника, Жиру может вернуться в «Филадельфию» или подписать контракт с «Оттавой».

«Флорида» получила права на форварда в дедлайн в результате обмена с «Филадельфи», где ранее Жиру выступал на протяжении всей карьеры.

В плей-офф форвард провел 10 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков. «Пантеры» уступили «Тампе» в серии второго раунда (0-4).