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Сегодня, 12:43

«Аризона» может переехать в Солт-Лейк-Сити

Алина Савинова
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Игроки «Аризоны».
Фото USA Today Sports

«Аризона» может переехать в Солт-Лейк-Сити в следующем сезоне, сообщает журналист Франк Серевалли.

Отмечается, что владельцы «Койотис» планируют продать клуб НХЛ. В его приобретении заинтересована компания Smith Entertainment Group, которой также принадлежит клуб НБА «Юта Джаз». В случае сделки команда сменит брендинг, название и переедет в другой город, где первое время будет играть на местном баскетбольном стадионе «Дельта».

В связи с этим НХЛ уже разрабатывает две версии календаря на сезон-2024/25: одну с «Аризоной», а другую — с франшизой из Солт-Лейк-Сити. В настоящее время «Койотис» играют на арене в кампусе университета штата Аризона.

По информации источника, о продаже и переезде команды может быть объявлено 18 апреля.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
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2 Каролина 79 50 29 107
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5 Питтсбург 78 36 42 84
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7 Нью-Джерси 79 37 42 79
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5 Детройт 78 38 40 84
6 Баффало 79 37 42 79
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Центральный дивизион И В П О
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2 Колорадо 79 49 30 104
3 Виннипег 78 48 30 102
4 Нэшвилл 79 45 34 95
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6 Миннесота 78 37 41 84
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8 Чикаго 78 23 55 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
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3 Лос-Анджелес 78 41 37 93
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