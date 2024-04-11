«Аризона» может переехать в Солт-Лейк-Сити

«Аризона» может переехать в Солт-Лейк-Сити в следующем сезоне, сообщает журналист Франк Серевалли.

Отмечается, что владельцы «Койотис» планируют продать клуб НХЛ. В его приобретении заинтересована компания Smith Entertainment Group, которой также принадлежит клуб НБА «Юта Джаз». В случае сделки команда сменит брендинг, название и переедет в другой город, где первое время будет играть на местном баскетбольном стадионе «Дельта».

В связи с этим НХЛ уже разрабатывает две версии календаря на сезон-2024/25: одну с «Аризоной», а другую — с франшизой из Солт-Лейк-Сити. В настоящее время «Койотис» играют на арене в кампусе университета штата Аризона.

По информации источника, о продаже и переезде команды может быть объявлено 18 апреля.