Кросби признали самым совершенным игроком в НХЛ согласно анонимному опросу

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби признан самым совершенным игроком.

Анонимный опрос среди действующих игроков провела Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA). Кросби набрал 38,37 процента голосов.

В пятерку вошли Александр Барков («Флорида»), в пользу которого проголосовали 14,6 процента, Анже Копитар («Лос-Анджелес») — 8,15 процента, Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 7,8 процента и Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 6,62 процента.

В опросе приняли участие 589 игроков.