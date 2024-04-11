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Сегодня, 11:55

Кросби признали самым совершенным игроком в НХЛ согласно анонимному опросу

Руслан Минаев
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Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби признан самым совершенным игроком.

Анонимный опрос среди действующих игроков провела Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA). Кросби набрал 38,37 процента голосов.

В пятерку вошли Александр Барков («Флорида»), в пользу которого проголосовали 14,6 процента, Анже Копитар («Лос-Анджелес») — 8,15 процента, Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 7,8 процента и Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 6,62 процента.

В опросе приняли участие 589 игроков.

Александр Барков (хоккей)
Анже Копитар
Коннор Макдэвид
Нэйтан Маккиннон
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 79 53 26 110
2 Каролина 79 50 29 107
3 Айлендерс 78 36 42 87
4 Вашингтон 78 37 41 85
5 Питтсбург 78 36 42 84
6 Филадельфия 79 36 43 83
7 Нью-Джерси 79 37 42 79
8 Коламбус 79 26 53 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 79 49 30 104
3 Торонто 78 46 32 101
4 Тампа-Бэй 78 44 34 95
5 Детройт 78 38 40 84
6 Баффало 79 37 42 79
7 Оттава 78 34 44 72
8 Монреаль 78 30 48 72
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 79 50 29 109
2 Колорадо 79 49 30 104
3 Виннипег 78 48 30 102
4 Нэшвилл 79 45 34 95
5 Сент-Луис 79 42 37 89
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 79 34 45 73
8 Чикаго 78 23 55 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 79 48 31 105
2 Эдмонтон 77 48 29 101
3 Лос-Анджелес 78 41 37 93
4 Вегас 78 42 36 92
5 Сиэтл 77 33 44 79
6 Калгари 77 35 42 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 78 18 60 45
Результаты / календарь
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13.04
14.04
15.04
16.04
11.04 03:00
Сент-Луис – Чикаго
 5 : 2
11.04 03:30
Эдмонтон – Вегас
 5 : 1
11.04 05:30
Ванкувер – Аризона
 3 : 4 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 77 139
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 77 66
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 76 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 79 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 15 1.83
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