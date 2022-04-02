«Анахайм» разгромил «Аризону» и прервал серию из 11 поражений подряд

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 5:0.

3 (2+1) очка набрал Исак Лундстрем, еще по шайбе забросили Джеральд Мэйхью, Кэм Фаулер и Тревор Зеграс, забивший второй лакросс-гол в сезоне.

«Дакс» прервали серию из 11 поражений — последний раз команда побеждала «Сан-Хосе» 7 марта.

После этого матча «Анахайм» с 68 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Аризона» с 47 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Анахайм» — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Голы: Лундестрем — 15 (Терри, Шустр), 3:38 — 0:1. Мэйю — 8 (Комтуа, Хенрик), 7:41 — 0:2. Зеграс — 17 (Терри, Фаулер), 9:42 — 0:3. Фаулер — 8 (Лундестрем, Драйсдейл), 25:44 — 0:4. Лундестрем — 16 (Эштон-Риз, Грант), 47:25 — 0:5.

Вратари: Веймелка (Корженарж, 9:42) — Столарз.

Штраф: 40 — 13.

Броски: 22 (7+8+7) — 37 (15+10+12).

Наши: — .

2 апреля. Глендейл. Gila River Arena.