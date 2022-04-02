Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:06

«Анахайм» разгромил «Аризону» и прервал серию из 11 поражений подряд

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 5:0.

3 (2+1) очка набрал Исак Лундстрем, еще по шайбе забросили Джеральд Мэйхью, Кэм Фаулер и Тревор Зеграс, забивший второй лакросс-гол в сезоне.

«Дакс» прервали серию из 11 поражений — последний раз команда побеждала «Сан-Хосе» 7 марта.

После этого матча «Анахайм» с 68 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Аризона» с 47 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Анахайм» — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Голы: Лундестрем — 15 (Терри, Шустр), 3:38 — 0:1. Мэйю — 8 (Комтуа, Хенрик), 7:41 — 0:2. Зеграс — 17 (Терри, Фаулер), 9:42 — 0:3. Фаулер — 8 (Лундестрем, Драйсдейл), 25:44 — 0:4. Лундестрем — 16 (Эштон-Риз, Грант), 47:25 — 0:5.

Вратари: Веймелка (Корженарж, 9:42) — Столарз.

Штраф: 40 — 13.

Броски: 22 (7+8+7) — 37 (15+10+12).

Наши: — .

2 апреля. Глендейл. Gila River Arena.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Аризона Койотс
0
Читайте также
Что такое витамины и зачем они нужны?
Дуэль Месси и Левандовски, самая политизированная группа и катастрофа Испании и Германии. Итоги жеребьевки чемпионата мира-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Две передачи Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Сиэтл»

НХЛ, расписание и результаты матчей 2 апреля: «Рейнджерс» — «Айлендерс», «Тампа» — «Чикаго»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Рейнджерс 69 44 25 93
3 Питтсбург 69 41 28 92
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Айлендерс 67 31 36 71
6 Коламбус 68 32 36 69
7 Нью-Джерси 67 24 43 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 67 46 21 98
2 Тампа-Бэй 67 43 24 92
3 Торонто 67 43 24 91
4 Бостон 67 42 25 89
5 Детройт 68 26 42 61
6 Баффало 69 25 44 61
7 Оттава 67 24 43 54
8 Монреаль 68 18 50 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 68 48 20 102
2 Миннесота 66 41 25 87
3 Сент-Луис 67 37 30 84
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Даллас 66 38 28 79
6 Виннипег 69 33 36 76
7 Чикаго 69 24 45 58
8 Аризона 68 21 47 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 67 40 27 89
2 Лос-Анджелес 70 37 33 84
3 Эдмонтон 69 39 30 83
4 Вегас 70 38 32 80
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Анахайм 70 28 42 68
7 Сан-Хосе 67 29 38 66
8 Сиэтл 68 21 47 48
Результаты / календарь
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
2.04 02:00
Баффало – Нэшвилл
 4 : 3
2.04 02:00
Рейнджерс – Айлендерс
0 : 3
2.04 02:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 5 : 2
2.04 02:30
Детройт – Оттава
 2 : 5
2.04 04:00
Эдмонтон – Сент-Луис
 6 : 5 ОТ
2.04 05:00
Сиэтл – Вегас
 2 : 5
2.04 05:30
Аризона – Анахайм
 0 : 5
2.04 19:30
Нью-Джерси – Флорида
 - : -
2.04 22:00
Колорадо – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 99
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 67 94
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 62 50
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 69 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 46 2.02
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 53 2.13
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 45 2.13
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости