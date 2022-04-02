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Сегодня, 07:38

Две передачи Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Сиэтл»

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 5:2.

В составе «Голден Найтс» дубль оформил Джек Айкел, еще по голу забили Ши Теодор, Джонатан Маршессо и Уильям Карлссон, две передачи оформил Евгений Дадонов, второй матч в лиге провел Павел Дорофеев. У «Кракен» отличились Александр Веннберг и Коул Линд.

После этого матча «Вегас» с 8 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 48 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Вегас» — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Голы: Айкел — 8 (Мартинес, Стивенсон), 10:28 — 0:1. Айкел — 9 (Дадонов), 21:26 — 0:2. Теодор — 10 (Дадонов, Стивенсон), 27:20 — 0:3. Веннберг — 9 (Маккэн, Борген), 50:44 — 1:3. Маршессо — 27 (п.в.), 57:44 — 1:4. Линд — 1 (Донато, Пульо), 58:22 — 2:4. Карлссон — 10 (мен., п.в., Макнэбб, Пьетранджело), 59:28 — 2:5.

Вратари: Грубауэр (58:55) — Томпсон.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 28 (5+10+13) — 26 (8+8+10).

Наши: — - Дадонов (17.14/2/+3), Дорофеев (8.53/1/-1).

2 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сиэтл Кракен
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