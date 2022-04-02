Зеграс забил второй лакросс-гол за сезон

«Анахайм» после первого периода обыгрывает «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Дакс» забросили три безответные шайбы.

На 10-й минуте встречи голом отметился нападающий Тревор Зеграс. Он исполнил лакросс-гол.

Для 21-летнего американца это второй лакросс за сезон. Ранее он это сделал в матче с «Канадиенс» 28 января.

«Он сделал это СНОВА», — написала пресс-служба «Анахайма» в Twitter.