Копитар стал третьим самым возрастным игроком НХЛ после Овечкина и Павелски с 2 и более очками в 4 играх подряд
Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар набрал 2 (1+1) очка в матче с «Ванкувером» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Словенец набирает больше одного очка в четвертом матче подряд. Форвард в возрасте 36 лет и 214 дней стал третьим самым возрастным действующим хоккеистом с таким показателем.
Он уступает лишь нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (38 лет и 189 дней), который показал подобную серию в сезоне-2023/24, и форварду «Далласа» Джо Павелски (37 лет и 144 дня) — в сезоне-2021/22.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|71
|47
|24
|98
|2
|Каролина
|72
|45
|27
|97
|3
|Филадельфия
|72
|36
|36
|81
|4
|Вашингтон
|70
|35
|35
|79
|5
|Айлендерс
|71
|30
|41
|75
|6
|Нью-Джерси
|72
|35
|37
|74
|7
|Питтсбург
|70
|30
|40
|70
|8
|Коламбус
|71
|23
|48
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|71
|46
|25
|97
|2
|Бостон
|72
|41
|31
|97
|3
|Торонто
|70
|40
|30
|89
|4
|Тампа-Бэй
|71
|39
|32
|85
|5
|Детройт
|71
|36
|35
|78
|6
|Баффало
|72
|34
|38
|73
|7
|Оттава
|70
|30
|40
|64
|8
|Монреаль
|70
|26
|44
|64
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|71
|46
|25
|97
|2
|Даллас
|72
|44
|28
|97
|3
|Виннипег
|71
|44
|27
|93
|4
|Нэшвилл
|71
|42
|29
|88
|5
|Сент-Луис
|72
|38
|34
|80
|6
|Миннесота
|71
|34
|37
|77
|7
|Аризона
|71
|29
|42
|63
|8
|Чикаго
|71
|20
|51
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|72
|45
|27
|98
|2
|Эдмонтон
|69
|42
|27
|88
|3
|Лос-Анджелес
|71
|38
|33
|87
|4
|Вегас
|71
|39
|32
|85
|5
|Калгари
|70
|33
|37
|71
|6
|Сиэтл
|70
|28
|42
|69
|7
|Анахайм
|71
|24
|47
|52
|8
|Сан-Хосе
|70
|16
|54
|40
Результаты / календарь
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30.03
31.03
|26.03
|03:00
|
Сент-Луис – Вегас
|1 : 2 ОТ
|26.03
|04:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|70
|123
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|71
|122
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|117
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|68
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|71
|50
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|22
|1.96
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