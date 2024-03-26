Копитар стал третьим самым возрастным игроком НХЛ после Овечкина и Павелски с 2 и более очками в 4 играх подряд

Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар набрал 2 (1+1) очка в матче с «Ванкувером» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Словенец набирает больше одного очка в четвертом матче подряд. Форвард в возрасте 36 лет и 214 дней стал третьим самым возрастным действующим хоккеистом с таким показателем.

Он уступает лишь нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (38 лет и 189 дней), который показал подобную серию в сезоне-2023/24, и форварду «Далласа» Джо Павелски (37 лет и 144 дня) — в сезоне-2021/22.