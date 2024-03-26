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Сегодня, 08:43

Копитар стал третьим самым возрастным игроком НХЛ после Овечкина и Павелски с 2 и более очками в 4 играх подряд

Руслан Минаев
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар набрал 2 (1+1) очка в матче с «Ванкувером» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Словенец набирает больше одного очка в четвертом матче подряд. Форвард в возрасте 36 лет и 214 дней стал третьим самым возрастным действующим хоккеистом с таким показателем.

Он уступает лишь нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (38 лет и 189 дней), который показал подобную серию в сезоне-2023/24, и форварду «Далласа» Джо Павелски (37 лет и 144 дня) — в сезоне-2021/22.

Александр Овечкин
Анже Копитар
Джо Павелски
Хоккей
НХЛ
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«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Дорофеев забил 4-й гол в марте — он стал шестым новичком с таким показателем в НХЛ

Копитар набрал больше 1 очка в 4 матчах за «Кингз» подряд — лишь Фролов в 2007-м провел 5 таких игр
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 71 47 24 98
2 Каролина 72 45 27 97
3 Филадельфия 72 36 36 81
4 Вашингтон 70 35 35 79
5 Айлендерс 71 30 41 75
6 Нью-Джерси 72 35 37 74
7 Питтсбург 70 30 40 70
8 Коламбус 71 23 48 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 71 46 25 97
2 Бостон 72 41 31 97
3 Торонто 70 40 30 89
4 Тампа-Бэй 71 39 32 85
5 Детройт 71 36 35 78
6 Баффало 72 34 38 73
7 Оттава 70 30 40 64
8 Монреаль 70 26 44 64
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 46 25 97
2 Даллас 72 44 28 97
3 Виннипег 71 44 27 93
4 Нэшвилл 71 42 29 88
5 Сент-Луис 72 38 34 80
6 Миннесота 71 34 37 77
7 Аризона 71 29 42 63
8 Чикаго 71 20 51 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 72 45 27 98
2 Эдмонтон 69 42 27 88
3 Лос-Анджелес 71 38 33 87
4 Вегас 71 39 32 85
5 Калгари 70 33 37 71
6 Сиэтл 70 28 42 69
7 Анахайм 71 24 47 52
8 Сан-Хосе 70 16 54 40
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30.03
31.03
26.03 03:00
Сент-Луис – Вегас
 1 : 2 ОТ
26.03 04:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 70 123
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 71 122
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 117
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 68 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 71 50
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 22 1.96
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