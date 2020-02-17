Анисимов в овертайме принес «Оттаве» победу над «Далласом»
04:51
«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Даллас» — 4:3. На счету форварда хозяев Артема Анисимова победный гол и 2 броска в створ за 11.22 на льду. Владислав Наместников сыграл 17.11. У Никиты Зайцева показатель полезности «-2» за 23.31.
Artie anisimov pic.twitter.com/4lu3XFoxE1— Puddle of mud (@Hanat0y) February 17, 2020
У Дениса Гурьянова «-1» за 14.24. Антон Худобин отразил 42 броска из 46.
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