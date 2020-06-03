Андрей Свечников пожертвовал 2500 защитных масок и 25 контейнеров антисептика

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал вклад в борьбу с коронавирусом?. Как сообщает The Athletic, россиянин пожертвовал детской спортивной организации 2500 защитных масок и 25 контейнеров антисептика объемом 5,25 галлона каждый.

Andrei Svechnikov is donating 2,500 disposable masks and 25 containers of hand sanitizer (5.25 gallons each) to the Wake County Boys & Girls Clubs tomorrow — Sara Civ (@SaraCivian) June 2, 2020

По данным Worldometer на ночь с 2 на 3 июня, в мире коронавирус подтвержден у 6 448 621 человек. Умерших — 380 669, выздоровевших — 2 951 286.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.