Андрей Свечников и Егор Коршков получили квалификационные предложения от «Каролины»
21:55
Нападающий Андрей Свечников и Егор Коршков получили квалификационные предложения от «Каролины», сообщает сайт клуба.
21-летний Свечников был выбран «Ураганами» на драфте-2018 под общим 2-м номером. В прошедшем сезоне он провел 55 матчей и набрал 42 (15+27) очка.
Права на 25-летнего Коршкова «Каролина» получили в результате обмена с «Торонто». Пока он выступает в КХЛ в составе «Локомотива».
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