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Андрей Свечников и Егор Коршков получили квалификационные предложения от «Каролины»

21:55
Андрей Свечников. Фото ХК «Каролина».
Андрей Свечников. Фото ХК «Каролина».
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Нападающий Андрей Свечников и Егор Коршков получили квалификационные предложения от «Каролины», сообщает сайт клуба.

21-летний Свечников был выбран «Ураганами» на драфте-2018 под общим 2-м номером. В прошедшем сезоне он провел 55 матчей и набрал 42 (15+27) очка.

Права на 25-летнего Коршкова «Каролина» получили в результате обмена с «Торонто». Пока он выступает в КХЛ в составе «Локомотива».

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Иван Шитик все материалы автора

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