Нападающий Андрей Свечников и Егор Коршков получили квалификационные предложения от «Каролины», сообщает сайт клуба.

The #Canes have extended qualifying offers to the following players:



F Warren Foegele

F Andrei Svechnikov

F Egor Korshkov

D Maxime Lajoie

G Dylan Wells — Carolina Hurricanes (@Canes) July 26, 2021

21-летний Свечников был выбран «Ураганами» на драфте-2018 под общим 2-м номером. В прошедшем сезоне он провел 55 матчей и набрал 42 (15+27) очка.

Права на 25-летнего Коршкова «Каролина» получили в результате обмена с «Торонто». Пока он выступает в КХЛ в составе «Локомотива».