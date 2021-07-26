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«Чикаго» сделает квалификационное предложение Задорову

26 июля 2021, 23:54
Никита Задоров. Фото Instagram
Никита Задоров. Фото Instagram
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«Чикаго» сохранит права на защитника Никиту Задорова и сделает ему квалификационное предложение, сообщает в Twitter журналист Скотт Пауэрс.

Клуб вел переговоры с 26-летним россиянином, который получит статус ограниченно свободного агента, но так и не смог прийти к согласию по условиям нового контракта. «Чикаго» также искал варианта обмена игрока и не стал защищать на него права на драфте расширения.

Ранее появилась информация, что российский игрок просил новый контракт на пять лет с зарплатой 5,85 миллиона долларов за сезон. Однако в «Чикаго» категорически отвергли такой вариант.

«Блэкхокс» были готовы предложить соглашение на четыре года с зарплатой 3,5 миллиона долларов за сезон.

В прошлом сезоне Задоров провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал восемь (1+7) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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