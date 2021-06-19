Андерсон о победе над «Вегасом»: «На протяжении всего матча Прайс держал нас в игре»

Форвард «Монреаля» Джош Андерсон подвел итоги третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли аротив «Вегаса» (3:2 ОТ).

«Вы сами все видели: это было невероятно. Не только для нас, наблюдавших за игрой Кэри, но и для болельщиков. На протяжении всего матча он держал нас в игре. Без его перформанса мы сейчас обсуждали бы совсем другие вещи и другой исход.

Пропустив в начале третьего периода, нам пришлось поднажать. Со вторым голом в концовке основного времени нам, безусловно, очень повезло, но в овертайме было видно, насколько больше у нас было энергии, чем у соперников», — приводит слова Андерсона официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля». Следующий матч пройдет 21 июня и начнется в 3:00 мск.