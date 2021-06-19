Тренер «Вегаса» о поражении от «Монреаля» в овертайме: «От таких событий трудно оправиться»

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур подвел итоги третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (2:3 ОТ).

«От таких событий трудно оправиться. Перед овертаймом мы говорили о том, чтобы попытаться вернуть нашу силу. Я не думаю, что мы были плохи в овертайме, но нет сомнений, что дополнительные периоды для нас были отрицательными», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля». Следующий матч пройдет 21 июня и начнется в 3:00 мск.