Тренер «Вегаса» о поражении от «Монреаля» в овертайме: «От таких событий трудно оправиться»
09:10
Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур подвел итоги третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (2:3 ОТ).
«От таких событий трудно оправиться. Перед овертаймом мы говорили о том, чтобы попытаться вернуть нашу силу. Я не думаю, что мы были плохи в овертайме, но нет сомнений, что дополнительные периоды для нас были отрицательными», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля». Следующий матч пройдет 21 июня и начнется в 3:00 мск.
Читайте также
Ужасная ошибка легендарного вратаря помогла «Монреалю» выиграть. Канадский клуб справился даже без тренера
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю