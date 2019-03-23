07:30 | Хоккей — НХЛ

"Анахайм" выиграл у "Сан-Хосе"

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"Анахайм" переиграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Победную шайбу в овертайме забросил Якоб Сильверберг. "Шаркс" потерпел пятое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Сан-Хосе" - 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

Голы: Ракелль - 12 (Сильверберг, Гецлаф), 7:58 - 1:0. Лабанк - 14 (Власик, Серенсен), 22:29 - 1:1. Хенрик - 18 (бол., Терри, Сильверберг), 42:41 - 2:1. Майер - 28 (бол., Торнтон, Бернс), 46:29 - 2:2. Ракелль - 13 (бол., Фаулер, Терри), 55:05 - 3:2. Браун - 2 (Власик, Нюквист), 57:20 - 3:3. Сильверберг - 23 (Ракелль, Фаулер), 60:38 - 4:3.

Вратари: Гибсон - Делл.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 21 (8+4+8+1) - 26 (9+11+6+0).

23 марта. Анахайм. Honda Center.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2018-2019/

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