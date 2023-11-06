«Анахайм» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У «Дакс» дубль оформил Сэм Кэррик, а также по одной шайбе забросили Адам Хенрик и Мэйсон Мактавиш. В составе гостей голами отметились Иван Барбашев и Джек Айкел.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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