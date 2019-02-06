"Анахайм" проиграл пятый матч подряд

"Монреаль" обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Это пятое подряд поражение "Дакс".
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"Монреаль" - "Анахайм" - 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Голы: Галлахер - 20 (Друэн), 7:11 - 1:0. Котканиеми - 9 (Армиа, Райлли), 9:36 - 2:0. Галлахер - 21 (Друэн, Уэбер), 16:39 - 3:0. Гецлаф - 11 (Перри, Шор), 31:27 - 3:1. Дано - 10 (Друэн, Галлахер), 42:31 - 4:1.
Вратари: Прайс - Джонсон.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 32 (11+15+6) - 25 (7+9+9).
6 февраля. Монреаль. Centre Bell.
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