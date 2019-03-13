"Анахайм" обыграл "Нэшвилл"

"Анахайм" переиграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). "Предаторз" потерпел второе кряду поражение.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Анахайм" - "Нэшвилл" - 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
Голы: Гецлаф - 12 (Мэнсон), 3:39 - 1:0. Сильверберг - 20 (Ракелль, Ларссон), 10:56 - 2:0. Спронг - 12 (Перри, Линдхольм), 33:59 - 3:0. Форсберг - 23 (бол., Гранлунд, Йоси), 54:16 - 3:1. Форсберг - 24 (бол., Джохансен, Гранлунд), 55:14 - 3:2.
Нереализованный буллит: Джонс (А), 31:47 (Вратарь).
Вратари: Гибсон - Ринне (53:51 - 54:16, 54:26 - 55:14, 57:58 - 59:56).
Штраф: 14 - 6.
Броски: 18 (8+8+2) - 34 (9+10+15).
13 марта. Анахайм. Honda Center.
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