«Анахайм» обменял Мэнсона в «Колорадо»

«Анахайм» и «Колорадо» произвели обмен, в результате которого защитник «Уток» Джош Мэнсон продолжит карьеру в «Эвеланш», об этом сообщает официальный сайт лиги.

В свою очередь «Эвеланш», взамен получили выбор во втором раунде драфта 2023 года, а также права на защитника Дрю Хеллесона, который на данный момент выступает в NCAA.

«Анахайм» удержит 50% от зарплаты Мэнсона, которая в этом году составила около 4 миллионов долларов.

Соглашение 30-летнего защитника истекало летом 2022 года. В сезоне-2021/22 канадец набрал 9 очков (4+5) в 45 матчах.