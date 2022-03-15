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Сегодня, 05:03

«Аризона» переиграла «Оттаву». Зуб сделал голевую передачу

«Аризона» переиграла «Оттаву»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Оттава» проиграла «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Сенаторз» потерпели второе поражение подряд.

Российский защитник Артем Зуб отметился голевой передачей в составе проигравшей команды.

«Аризона» идет на 15-м месте в Западной конференции. «Оттава» располагается на 14-й строчке в Восточной конференции.

Артем Зуб
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Оттава Сенаторз
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Джонатан Юбердо

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 39
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 59 38
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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Джереми Суэймен

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Бостон

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Игорь Шестеркин

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