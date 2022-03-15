«Аризона» переиграла «Оттаву». Зуб сделал голевую передачу

«Оттава» проиграла «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Сенаторз» потерпели второе поражение подряд.

Российский защитник Артем Зуб отметился голевой передачей в составе проигравшей команды.

«Аризона» идет на 15-м месте в Западной конференции. «Оттава» располагается на 14-й строчке в Восточной конференции.