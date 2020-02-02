«Анахайм» на выезде обыграл «Лос-Анджелес»

«Анахайм» выиграл у «Лос-Анджелеса» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Анахайм» набрал 47 очков и занимает 14-е место на Востоке. У «Лос-Анджелеса» 43 очка и последнее, 15-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Джонс — 6 (Стил, Каше), 5:43 — 0:1. Грант — 11 (Фаулер, Мэнсон), 22:33 — 0:2. Ларссон — 2 (Сильверберг, Ракелль), 26:52 — 0:3. Тоффоли — 14 (бол., Копитар, Мартинес), 37:21 — 1:3.

Вратари: Куик (56:38 — 57:51, 57:57) — Миллер.

Штраф: 7 — 9.

Броски: 47 (14+15+18) — 28 (13+11+4).

2 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.