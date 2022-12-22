«Миннесота» обыграла «Анахайм» и одержала шестую победу подряд

«Миннесота» обыграла «Анахайм» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей забросили Коннор Девар, Мэтт Болди, Юэль Эрикссон и Райан Хартман. Единственная шайба хозяев на счету Мэйсона Мактавиша.

«Миннесота» одержала шестую победу подряд и поднялась на пятое место в таблице Западной конференции с 40 очками в 32 матчах. «Анахайм» идет на 15-й строчке с 21 очком в 33 играх.

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«Анахайм» — «Миннесота» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Мактавиш — 5, 25:48 — 1:0. Девар — 5 (Ривз, Шоу), 36:03 — 1:1. Болди — 12, 44:46 — 1:2. Эрикссон Эк — 11 (бол., Эддисон, Болди), 48:54 — 1:3. Хартман — 2 (п.в., Болди, Годро), 58:12 — 1:4.

Вратари: Достал (57:43 — 58:12) — Флери.

Штраф: 24 — 6.

Броски: 22 (4+12+6) — 42 (9+14+19).

Наши: Куликов (20.30/1/0) — Капризов (21.46/3/-1).

22 декабря. Анахайм. Honda Center.