«Миннесота» обыграла «Анахайм» и одержала шестую победу подряд
«Миннесота» обыграла «Анахайм» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У гостей забросили Коннор Девар, Мэтт Болди, Юэль Эрикссон и Райан Хартман. Единственная шайба хозяев на счету Мэйсона Мактавиша.
«Миннесота» одержала шестую победу подряд и поднялась на пятое место в таблице Западной конференции с 40 очками в 32 матчах. «Анахайм» идет на 15-й строчке с 21 очком в 33 играх.
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«Анахайм» — «Миннесота» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Голы: Мактавиш — 5, 25:48 — 1:0. Девар — 5 (Ривз, Шоу), 36:03 — 1:1. Болди — 12, 44:46 — 1:2. Эрикссон Эк — 11 (бол., Эддисон, Болди), 48:54 — 1:3. Хартман — 2 (п.в., Болди, Годро), 58:12 — 1:4.
Вратари: Достал (57:43 — 58:12) — Флери.
Штраф: 24 — 6.
Броски: 22 (4+12+6) — 42 (9+14+19).
Наши: Куликов (20.30/1/0) — Капризов (21.46/3/-1).
22 декабря. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|32
|20
|12
|46
|2
|Нью-Джерси
|33
|22
|11
|46
|3
|Питтсбург
|32
|19
|13
|42
|4
|Рейнджерс
|34
|18
|16
|41
|5
|Айлендерс
|33
|18
|15
|38
|6
|Вашингтон
|34
|17
|17
|38
|7
|Филадельфия
|33
|11
|22
|29
|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|25
|6
|52
|2
|Торонто
|33
|20
|13
|46
|3
|Тампа-Бэй
|32
|20
|12
|41
|4
|Детройт
|32
|14
|18
|35
|5
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|6
|Флорида
|34
|15
|19
|34
|7
|Монреаль
|33
|15
|18
|33
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|34
|19
|15
|44
|2
|Виннипег
|32
|21
|11
|43
|3
|Миннесота
|32
|19
|13
|40
|4
|Колорадо
|31
|18
|13
|38
|5
|Сент-Луис
|33
|16
|17
|33
|6
|Нэшвилл
|31
|14
|17
|32
|7
|Аризона
|31
|10
|21
|25
|8
|Чикаго
|31
|7
|24
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|35
|23
|12
|47
|2
|Лос-Анджелес
|35
|18
|17
|41
|3
|Сиэтл
|31
|18
|13
|39
|4
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|36
|6
|Ванкувер
|31
|13
|18
|29
|7
|Сан-Хосе
|34
|10
|24
|26
|8
|Анахайм
|34
|9
|25
|21
|22.12
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|7 : 4
|22.12
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|2 : 4
|22.12
|04:00
|
Колорадо – Монреаль
|2 : 1 ОТ
|22.12
|04:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|2 : 4
|22.12
|05:30
|
Даллас – Эдмонтон
|3 : 6
|22.12
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|1 : 4
|22.12
|06:00
|
Вегас – Аризона
|5 : 2
|22.12
|22:00
|
Торонто – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|33
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98