НХЛ, матчи 22 декабря: «Тампа» уступила «Детройту», «Миннесота» против «Анахайма» и другие
В ночь на 22 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккей. НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 22 декабря (время начала — московское):
«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)
Голы: Пойнт — 17 (Кучеров, Чернак), 1:29 — 0:1. Мяяття — 3 (Сутер), 15:34 — 1:1. Киллорн — 9 (Колтон, Пербикс), 18:38 — 1:2. Расмуссен — 5 (Чиаро, Сундквист), 19:32 — 2:2. Ларкин — 11 (Перрон, Расмуссен), 31:08 — 3:2. Колтон — 8, 33:15 — 3:3. Седерблом — 4 (Велено), 43:48 — 4:3. Ларкин — 12 (Расмуссен), 49:46 — 5:3. Кучеров — 13 (Хедман, Стэмкос), 56:13 — 5:4. Перрон — 11 (п.в., Ларкин), 57:27 — 6:4. Расмуссен — 6 (п.в., Перрон), 58:59 — 7:4.
Вратари: Хуссо — Эллиотт (56:02 — 56:13, 57:09 — 57:27, 58:34 — 58:59).
Штраф: 14 — 10.
Броски: 31 (15+8+8) — 38 (17+11+10).
Наши: — - Кучеров (20.52/3/-1), Наместников (11.48/2/-1), Сергачев (21.29/2/-2).
Детройт. Little Caesars Arena.
«Флорида» — «Нью-Джерси» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы: Э. Стаал — 3 (Ломберг, Казинс), 4:45 — 1:0. Братт — 11 (бол., Хьюз, Хэмилтон), 7:01 — 1:1. Луостаринен — 8 (бол., Беннетт, Лунделл), 36:12 — 2:1. Братт — 12 (Хэмилтон), 42:44 — 2:2. Шарангович — 9 (Зигенталер, Маклеод), 50:10 — 2:3. Татар — 8 (п.в.), 59:20 — 2:4.
Вратари: Бобровский (57:42 — 59:20) — Блэквуд.
Штраф: 41 — 17.
Броски: 36 (12+14+10) — 33 (8+15+10).
Наши: Денисенко (8.10/1/0) — -.
Майами. FLA Live Arena.
4.30 «Чикаго» — «Нэшвилл»
6.00 «Вегас» — «Аризона»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|32
|20
|12
|46
|2
|Нью-Джерси
|33
|22
|11
|46
|3
|Питтсбург
|32
|19
|13
|42
|4
|Рейнджерс
|34
|18
|16
|41
|5
|Айлендерс
|33
|18
|15
|38
|6
|Вашингтон
|34
|17
|17
|38
|7
|Филадельфия
|33
|11
|22
|29
|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|25
|6
|52
|2
|Торонто
|33
|20
|13
|46
|3
|Тампа-Бэй
|32
|20
|12
|41
|4
|Детройт
|32
|14
|18
|35
|5
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|6
|Флорида
|34
|15
|19
|34
|7
|Монреаль
|32
|15
|17
|32
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|33
|19
|14
|44
|2
|Виннипег
|32
|21
|11
|43
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|36
|5
|Сент-Луис
|33
|16
|17
|33
|6
|Нэшвилл
|30
|13
|17
|30
|7
|Аризона
|30
|10
|20
|25
|8
|Чикаго
|30
|7
|23
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|22
|12
|45
|2
|Лос-Анджелес
|35
|18
|17
|41
|3
|Сиэтл
|31
|18
|13
|39
|4
|Эдмонтон
|33
|17
|16
|36
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|36
|6
|Ванкувер
|31
|13
|18
|29
|7
|Сан-Хосе
|34
|10
|24
|26
|8
|Анахайм
|33
|9
|24
|21
|22.12
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|7 : 4
|22.12
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|2 : 4
|22.12
|04:00
|
Колорадо – Монреаль
|- : -
|22.12
|04:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|- : -
|22.12
|05:30
|
Даллас – Эдмонтон
|- : -
|22.12
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|- : -
|22.12
|06:00
|
Вегас – Аризона
|- : -
|22.12
|22:00
|
Торонто – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|33
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98