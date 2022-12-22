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Сегодня, 06:20

НХЛ, матчи 22 декабря: «Тампа» уступила «Детройту», «Миннесота» против «Анахайма» и другие

Сергей Разин
корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

В ночь на 22 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей. НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 22 декабря (время начала — московское):

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)
Голы: Пойнт — 17 (Кучеров, Чернак), 1:29 — 0:1. Мяяття — 3 (Сутер), 15:34 — 1:1. Киллорн — 9 (Колтон, Пербикс), 18:38 — 1:2. Расмуссен — 5 (Чиаро, Сундквист), 19:32 — 2:2. Ларкин — 11 (Перрон, Расмуссен), 31:08 — 3:2. Колтон — 8, 33:15 — 3:3. Седерблом — 4 (Велено), 43:48 — 4:3. Ларкин — 12 (Расмуссен), 49:46 — 5:3. Кучеров — 13 (Хедман, Стэмкос), 56:13 — 5:4. Перрон — 11 (п.в., Ларкин), 57:27 — 6:4. Расмуссен — 6 (п.в., Перрон), 58:59 — 7:4.
Вратари: Хуссо — Эллиотт (56:02 — 56:13, 57:09 — 57:27, 58:34 — 58:59).
Штраф: 14 — 10.
Броски: 31 (15+8+8) — 38 (17+11+10).
Наши: — - Кучеров (20.52/3/-1), Наместников (11.48/2/-1), Сергачев (21.29/2/-2).
Детройт. Little Caesars Arena.

«Флорида» — «Нью-Джерси» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы: Э. Стаал — 3 (Ломберг, Казинс), 4:45 — 1:0. Братт — 11 (бол., Хьюз, Хэмилтон), 7:01 — 1:1. Луостаринен — 8 (бол., Беннетт, Лунделл), 36:12 — 2:1. Братт — 12 (Хэмилтон), 42:44 — 2:2. Шарангович — 9 (Зигенталер, Маклеод), 50:10 — 2:3. Татар — 8 (п.в.), 59:20 — 2:4.
Вратари: Бобровский (57:42 — 59:20) — Блэквуд.
Штраф: 41 — 17.
Броски: 36 (12+14+10) — 33 (8+15+10).
Наши: Денисенко (8.10/1/0) — -.
Майами. FLA Live Arena.

4.00 «Колорадо» — «Монреаль»

4.30 «Чикаго» — «Нэшвилл»

5.30 «Даллас» — «Эдмонтон»

6.00 «Анахайм» — «Миннесота»

6.00 «Вегас» — «Аризона»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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Кучеров стал третьей звездой матча с «Детройтом»
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 32 20 12 46
2 Нью-Джерси 33 22 11 46
3 Питтсбург 32 19 13 42
4 Рейнджерс 34 18 16 41
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 33 11 22 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 33 20 13 46
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 34 15 19 34
7 Монреаль 32 15 17 32
8 Оттава 32 14 18 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 19 14 44
2 Виннипег 32 21 11 43
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 30 17 13 36
5 Сент-Луис 33 16 17 33
6 Нэшвилл 30 13 17 30
7 Аризона 30 10 20 25
8 Чикаго 30 7 23 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 22 12 45
2 Лос-Анджелес 35 18 17 41
3 Сиэтл 31 18 13 39
4 Эдмонтон 33 17 16 36
5 Калгари 33 15 18 36
6 Ванкувер 31 13 18 29
7 Сан-Хосе 34 10 24 26
8 Анахайм 33 9 24 21
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23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
22.12 03:00
Детройт – Тампа-Бэй
 7 : 4
22.12 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 2 : 4
22.12 04:00
Колорадо – Монреаль
 - : -
22.12 04:30
Чикаго – Нэшвилл
 - : -
22.12 05:30
Даллас – Эдмонтон
 - : -
22.12 06:00
Анахайм – Миннесота
 - : -
22.12 06:00
Вегас – Аризона
 - : -
22.12 22:00
Торонто – Филадельфия
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 33 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 33 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 22 1.89
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 12 1.98
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