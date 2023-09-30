«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм». Мальцев сделал голевую передачу
«Лос-Анджелес» победил «Анахайм» в предсезонном матче НХЛ — 4:3. Встреча прошла на льду «Печанга Арены» в Сан-Диего.
Российский нападающий «Кингз» Михаил Мальцев отметился одной результативной передачей.
Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. «Анахайм» начнет регулярный чемпионат игрой с «Вегасом» (15 октября), а «Лос-Анджелес» встретится с «Колорадо» (12 октября).
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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