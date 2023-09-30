«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм». Мальцев сделал голевую передачу

«Лос-Анджелес» победил «Анахайм» в предсезонном матче НХЛ — 4:3. Встреча прошла на льду «Печанга Арены» в Сан-Диего.

Российский нападающий «Кингз» Михаил Мальцев отметился одной результативной передачей.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. «Анахайм» начнет регулярный чемпионат игрой с «Вегасом» (15 октября), а «Лос-Анджелес» встретится с «Колорадо» (12 октября).