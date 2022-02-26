Три очка Кемпе принесли «Лос-Анджелесу» победу над «Анахаймом»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 4:1.

В составе «Кингз» 3 (2+1) очка набрал Адриан Кемпе, еще по голу забили Анже Копитар и Карл Грундстрем. У «Дакс» единственную шайбу забросил Трой Терри.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 63 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Анахайм» с 59 очками — на десятой строчке.