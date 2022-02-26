«Аризона» одержала волевую победу над «Вегасом», у Дадонова «-1»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» со счетом 3:1.

На шайбу Уильяма Каррье «Койотс» ответили точными бросками Шейна Гостисбеера и Ника Шмальца, который оформил дубль. Форвард «Голден Найтс» Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Аризона» с 32 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Вегас» с 62 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Вегас» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Каррье — 6 (Уайтклауд, Макнэбб), 31:03 — 0:1. Гостисбеер — 9 (Чикран, Гальченюк), 34:16 — 1:1. Шмальц — 10 (Строльман, Бойд), 43:16 — 2:1. Шмальц — 11 (п.в., Келлер, Чикран), 59:29 — 3:1.

Вратари: Уэджвуд — Броссуа (58:46 — 59:29).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (9+13+10) — 44 (16+12+16).

Наши: — - Дадонов (14.20/2/-1).

26 февраля. Глендейл. Gila River Arena.