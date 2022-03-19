Дубль Юбердо принес «Флориде» победу над «Анахаймом»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 3:0.

Дубль оформил Джонатан Юбердо, еще одна шайба на счету Джо Торнтона. При этом все шайбы были заброшены в большинстве. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе.

Защитник «Флориды» Аарон Экблад получил травму на второй минуте встречи и не смог продолжить игру.

После этого матча «Флорида» с 90 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 65 очками — на 12-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Флорида» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: Юбердо — 20 (бол., Райнхарт, Дюклер), 13:54 — 0:1. Юбердо — 21 (Барков, Марчмент), 19:53 — 0:2. Торнтон — 5 (Аччиари, Верхэге), 23:44 — 0:3.

Вратари: Гибсон — Найт.

Штраф: 29 — 11.

Броски: 17 (4+8+5) — 42 (19+15+8).

Наши: — - Мамин (11.18/2/0).

19 марта. Анахайм. Honda Center. 12296 зрителей.