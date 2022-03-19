Ничушкин забросил 16-ю шайбу в сезоне. Видео

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». 27-летний форвард отличился на 16-й минуте второго периода.

Для Ничушкина это 16-я шайба в сезоне. Ассистентами выступили Кейл Макар и Натан Маккиннон.

Всего в этом сезоне он набрал 34 (16+18) очка в 44 матчах при коэффициенте полезности «+20».