«Анахайм» обыграл «Чикаго» и прервал серию поражений

«Анахайм» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Дакс» прервали свою неудачную серию из семи поражений.

Российский защитник Павел Минтюков отметился одной голевой передачей.

«Анахайм» набрал 51 очко и идет на 14-й строчке в Западной конференции. «Чикаго» занимает 15-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Чикаго» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Киллорн — 13 (Линдстрем, Вааканайнен), 23:10 — 1:0. Лисон — 11 (Майерс, Минтюков), 29:34 — 2:0. Киллорн — 14 (Лисон, Зеллвегер), 38:26 — 3:0. Ватрано — 30 (бол., Фаулер, Терри), 50:31 — 4:0.

Вратари: Достал (29:55 — 30:09) — Содерблум.

Штраф: 14 — 22.

Броски: 25 (7+12+6) — 29 (13+7+9).

Наши: Минтюков (20.00/0/+2) — Зайцев (14.32/1/0).

22 марта. Анахайм. Honda Center. 16 000 зрителей.