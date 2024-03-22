«Анахайм» обыграл «Чикаго» и прервал серию поражений
«Анахайм» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Дакс» прервали свою неудачную серию из семи поражений.
Российский защитник Павел Минтюков отметился одной голевой передачей.
«Анахайм» набрал 51 очко и идет на 14-й строчке в Западной конференции. «Чикаго» занимает 15-е место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Чикаго» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Голы: Киллорн — 13 (Линдстрем, Вааканайнен), 23:10 — 1:0. Лисон — 11 (Майерс, Минтюков), 29:34 — 2:0. Киллорн — 14 (Лисон, Зеллвегер), 38:26 — 3:0. Ватрано — 30 (бол., Фаулер, Терри), 50:31 — 4:0.
Вратари: Достал (29:55 — 30:09) — Содерблум.
Штраф: 14 — 22.
Броски: 25 (7+12+6) — 29 (13+7+9).
Наши: Минтюков (20.00/0/+2) — Зайцев (14.32/1/0).
22 марта. Анахайм. Honda Center. 16 000 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|70
|46
|24
|96
|2
|Каролина
|70
|44
|26
|94
|3
|Филадельфия
|70
|35
|35
|79
|4
|Вашингтон
|68
|33
|35
|75
|5
|Айлендерс
|69
|29
|40
|73
|6
|Нью-Джерси
|70
|34
|36
|72
|7
|Питтсбург
|68
|30
|38
|69
|8
|Коламбус
|69
|23
|46
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|71
|41
|30
|97
|2
|Флорида
|69
|45
|24
|94
|3
|Торонто
|68
|39
|29
|87
|4
|Тампа-Бэй
|69
|38
|31
|82
|5
|Детройт
|70
|36
|34
|78
|6
|Баффало
|71
|33
|38
|71
|7
|Монреаль
|69
|25
|44
|62
|8
|Оттава
|68
|28
|40
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|69
|44
|25
|93
|2
|Колорадо
|69
|44
|25
|93
|3
|Даллас
|70
|42
|28
|93
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Сент-Луис
|70
|37
|33
|77
|6
|Миннесота
|70
|34
|36
|76
|7
|Аризона
|69
|28
|41
|61
|8
|Чикаго
|70
|19
|51
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|70
|44
|26
|96
|2
|Эдмонтон
|67
|42
|25
|88
|3
|Лос-Анджелес
|69
|36
|33
|83
|4
|Вегас
|69
|37
|32
|81
|5
|Калгари
|68
|33
|35
|71
|6
|Сиэтл
|68
|28
|40
|68
|7
|Анахайм
|70
|24
|46
|51
|8
|Сан-Хосе
|69
|16
|53
|39
|22.03
|02:00
|
Оттава – Сент-Луис
|2 : 5
|22.03
|02:00
|
Флорида – Нэшвилл
|0 : 3
|22.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Виннипег
|4 : 1
|22.03
|02:00
|
Каролина – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|22.03
|02:00
|
Детройт – Айлендерс
|6 : 3
|22.03
|02:00
|
Бостон – Рейнджерс
|2 : 5
|22.03
|04:00
|
Эдмонтон – Баффало
|8 : 3
|22.03
|05:00
|
Ванкувер – Монреаль
|4 : 1
|22.03
|05:00
|
Вегас – Сиэтл
|3 : 1
|22.03
|05:00
|
Анахайм – Чикаго
|4 : 0
|22.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|1 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|68
|122
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|69
|117
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|112
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|66
|50
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|69
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Джейк Аллен
Нью-Джерси
|4
|1.76